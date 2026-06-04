В Совбезе заявили, что «Орешник» и ядерные учения «отрезвят» Прибалтику
Шевцов: Учения РФ и Белоруссии с «Орешником» отрезвят «прибалтийских тигров»
Обложка © РИА Новости / Минобороны РФ
Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, а также совместные ядерные учения двух стран должны отрезвить европейцев. Об этом на ПМЭФ заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
«Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», — подчеркнул Шевцов.
Ранее Life.ru писал, что иностранное издание Advance назвало каждый пуск российской ракеты «Орешник» по территории Украины закодированным месседжем не только для Киева, но и для Запада, подчёркивая, что это оружие стало инструментом стратегического сдерживания. Журналисты отметили, что после разрыва старых ракетных соглашений в Европе возникла ситуация, всё больше похожая на эпоху холодной войны.
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