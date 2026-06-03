Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев заявил, что инциденты с дронами над территорией стран НАТО стали новым полем войны интерпретаций, не менее напряжённой, чем та, что идёт на земле. Одни видят в этом украинский интерес, вторые — якобы российские провокации, третьи — навигационные сбои.

Версию с умышленной провокацией со стороны Киева, по словам эксперта, полностью отбрасывать нельзя. Однако практическая логика её опровергает: экспертиза легко определяет принадлежность БПЛА, а намеренно раздражать тех, от кого зависишь полностью, — плохая идея, уточнил специалист в беседе с RuNews24.ru.

Техническая причина выглядит убедительнее. Российские комплексы РЭБ подменяют GPS-сигнал, уводя дроны с маршрута. Добавьте интенсивность операций и кадровый износ операторов — статистика нарушений маршрутов перестаёт удивлять.

«В мае именно так, по всей видимости, беспилотник оказался над Латвией и рухнул на территорию нефтебазы в Резекне. Этот эпизод обрушил правительство Силини. Сначала ушёл министр обороны Спрудс, а затем и весь кабинет», — напомнил аналитик.

Независимо от причин, результат для НАТО один: альянс несёт издержки (рост расходов на оборону, внутренняя напряжённость, политические кризисы). Латвийский пример подпитывает скептические нарративы внутри блока и укрепляет тезис о «неуправляемом союзнике».

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов. После этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о потере доверия к министру обороны Андрису Спрудсу. Она предложила на пост главы оборонного ведомства полковника вооружённых сил Райвиса Мелниса, который, по её словам, в настоящее время находится на Украине. Позднее премьер Латвии объявила, что уходит в отставку со всем кабмином.