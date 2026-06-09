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Регион
9 июня, 07:16

СВУ взорванного в Балашихе автомобиля было заложено в задней части машины

Использование самодельного взрывного устройства стало ключевой версией в расследовании трагического инцидента на севере Москвы. По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля во время движения стала детонация СВУ, заложенного в задней части салона, пишет SHOT.

Спасатели работают на месте взрыва машины в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы бросились на помощь: Взрыв BMW в Балашихе попал на видео
Очевидцы бросились на помощь: Взрыв BMW в Балашихе попал на видео

Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. СК возбудил уголовное дело.

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Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
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