СВУ взорванного в Балашихе автомобиля было заложено в задней части машины

Использование самодельного взрывного устройства стало ключевой версией в расследовании трагического инцидента на севере Москвы. По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля во время движения стала детонация СВУ, заложенного в задней части салона, пишет SHOT.

Спасатели работают на месте взрыва машины в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. СК возбудил уголовное дело.