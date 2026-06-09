Лауреат Пулитцера историк Гордон Вуд погиб под колёсами автомобиля

На 93-м году жизни трагически оборвалась судьба одного из самых титулованных историков США. Гордон Вуд, лауреат Пулитцеровской премии, скончался в больнице после ДТП: его сбила машина на парковке.

Как сообщила его дочь Эми Вуд изданию The New York Times, инцидент произошёл на парковке супермаркета в городе Ист-Провиденс (штат Род-Айленд). Врачи боролись за жизнь 92-летнего учёного, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вуд считался ведущим специалистом по эпохе Войны за независимость США и раннему периоду становления американской государственности. В 1993 году его фундаментальный труд «Радикализм Американской революции» был удостоен Пулитцеровской премии по истории.

Эта книга перевернула представление о социальных последствиях войны, доказав, что революция привела к куда более глубоким изменениям в обществе, чем считалось ранее. Коллеги и студенты скорбят о невосполнимой потере. Полиция Ист-Провиденса выясняет обстоятельства смертельного ДТП. По предварительной версии, водитель, сбивший профессора, не справился с управлением.

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