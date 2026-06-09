Китай снизил закупки газа, импорт упал почти на 5% в 2026 году

Закупки природного газа Китаем уменьшились в первые пять месяцев 2026 года как по объёмам, так и по стоимости. Об этом говорится в данных Главного таможенного управления КНР.

За период с января по май объём поставок природного газа в Китай составил 46,6 млн тонн. Снижение в годовом выражении достигло 4,9%. Доходная часть закупок также продемонстрировала отрицательную динамику и снизилась на 10,1%, до 20,03 млрд долларов.

В мае объём импорта составил 10,11 млн тонн газа. Расходы на эти поставки в последнем месяце периода достигли 4,83 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в мае страны Евросоюза увеличили закупки российского сжиженного природного газа на 21% в годовом выражении, доведя объём до 2,267 млрд кубометров. Параллельно поставки СПГ с Ближнего Востока впервые в истории снизились до нулевого уровня.