Погибшему было 62 года: Подробности взрыва BMW в Балашихе

Стали известны подробности трагического инцидента в микрорайоне Авиаторов (городской округ Балашиха), где в результате взрыва автомобиля погиб 62-летний мужчина. Установлено, что взорвавшийся кроссовер BMW X3 был приобретен владельцем менее двух лет назад.

Фото с места взрыва машины в Балашие. Фото © Life.ru

Причиной взрывп, по данным SHOT, стал подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). Предварительная экспертиза показала, что мощность заряда составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была закреплена в салоне, непосредственно за водительским сиденьем.

Инцидент произошел спустя считанные минуты после того, как водитель начал движение. Автомобиль успел отъехать от парковки всего на 50 метров, когда прогремел взрыв. Сила детонации была колоссальной: обломки иномарки разлетелись по всей округе, а водитель получил смертельные травмы, несовместимые с жизнью.

На данный момент на месте преступления работают криминалисты и сотрудники следственного комитета. Основная версия — дистанционный подрыв. Оперативные службы заняты поиском лиц, причастных к установке взрывного устройства, а также выясняют, когда именно была заложена бомба.

Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. СК возбудил уголовное дело.