«Они не могут винить себя»: Гэллоуэй разнёс британский истеблишмент за ненависть к РФ
Гэллоуэй: Лондон винит Россию в собственных экономических провалах
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Лондон отказывается брать на себя ответственность за собственные провалы в экономике и политике, предпочитая объяснять внутренние проблемы вмешательством извне и винить Россию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
«Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики», — сказал он.
По словам Гэллоуэя, британское государство потерпело плачевный провал, однако вместо самоанализа элиты ищут, на кого возложить ответственность — сегодня это Россия, а завтра Китай.
Гэллоуэй также сообщил, что склонность перекладывать вину на Москву стала уже устойчивой традицией внутри британского истеблишмента. Помимо этого, политик указал на застарелую неприязнь к России, которая веками живёт в среде правящего класса Соединённого Королевства.
Ранее Джордж Гэллоуэй назвал президента РФ Владимира Путина мастером на полях ПМЭФ-2026. Он отдельно подчеркнул глубокую мудрость в формулировках выступающего, а также исключительный уровень и продолжительность блоков «вопрос-ответ». Политик заявил, что ни один другой европейский руководитель просто не выдержал бы такого марафона.
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