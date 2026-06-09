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Регион
9 июня, 08:11

«Они не могут винить себя»: Гэллоуэй разнёс британский истеблишмент за ненависть к РФ

Гэллоуэй: Лондон винит Россию в собственных экономических провалах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Лондон отказывается брать на себя ответственность за собственные провалы в экономике и политике, предпочитая объяснять внутренние проблемы вмешательством извне и винить Россию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики», — сказал он.

По словам Гэллоуэя, британское государство потерпело плачевный провал, однако вместо самоанализа элиты ищут, на кого возложить ответственность — сегодня это Россия, а завтра Китай.

Гэллоуэй также сообщил, что склонность перекладывать вину на Москву стала уже устойчивой традицией внутри британского истеблишмента. Помимо этого, политик указал на застарелую неприязнь к России, которая веками живёт в среде правящего класса Соединённого Королевства.

Политик Джордж Галлоуэй на ПМЭФ обвинил власти Британии в предательстве
Политик Джордж Галлоуэй на ПМЭФ обвинил власти Британии в предательстве

Ранее Джордж Гэллоуэй назвал президента РФ Владимира Путина мастером на полях ПМЭФ-2026. Он отдельно подчеркнул глубокую мудрость в формулировках выступающего, а также исключительный уровень и продолжительность блоков «вопрос-ответ». Политик заявил, что ни один другой европейский руководитель просто не выдержал бы такого марафона.

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Вероника Бакумченко
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