Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что не собирается менять свою позицию в угоду властям Соединённого Королевства, поскольку он «довольно хорошо умеет выражать точку зрения», а чиновники «просто не могут с этим справиться» и рассматривают его как серьёзную угрозу.

Политик ведёт шоу The Mother of All Talk Shows («Мать всех ток-шоу»), аудитория которого, по его оценке, превышает десять миллионов человек. Он подчеркнул, что британские власти хотят избавиться от альтернативного мнения, которое он транслирует. Однако Галлоуэй не не намерен облегчать им задачу.

«Да, это так, они предали меня. Но я не их враг, не противник Британии. Я просто парень с другой точкой зрения», — заявил собеседник «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, после пленарного заседания ПМЭФ Джордж Гэллоуэй назвал президента РФ Владимира Путина мастером, особо отметив мудрость его речи, а также качество и продолжительность вопросов и ответов. Политик отметил, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.