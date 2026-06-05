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5 июня, 15:40

Путин на ПМЭФ рассказал о «плаче Ярославны» от инвесторов по высокой ставке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что жалобы инвесторов во многом связаны с высокой ключевой ставкой, но базовые основы российской экономики при этом сохраняются.

Глава государства отметил, что регулярно встречается с представителями реального сектора и обсуждает с ними проблемные вопросы.

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«И вот этот клич — для вас это будет понятно, наверное, российская аудитория поймёт, — этот крик “Ярославны”: “Караул!” Мы понимаем, что он связан с ключевой ставкой и прочее, прочее», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент признал, что высокая ставка осложняет инвестиционный процесс. Бизнесу становится труднее привлекать деньги и запускать новые проекты. Однако при этом Путин подчеркнул, что это не отменяет устойчивости российской экономики.

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«Базовые основы российской экономики сохраняются», — заявил он.

По словам президента, именно это даёт основания считать Россию привлекательной страной для инвестиций. Речь, как отметил Путин, идёт не только об отечественных вложениях, но и об иностранных.

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Марина Фещенко
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