Путин на ПМЭФ рассказал о «плаче Ярославны» от инвесторов по высокой ставке
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Президент России Владимир Путин заявил, что жалобы инвесторов во многом связаны с высокой ключевой ставкой, но базовые основы российской экономики при этом сохраняются.
Глава государства отметил, что регулярно встречается с представителями реального сектора и обсуждает с ними проблемные вопросы.
«И вот этот клич — для вас это будет понятно, наверное, российская аудитория поймёт, — этот крик “Ярославны”: “Караул!” Мы понимаем, что он связан с ключевой ставкой и прочее, прочее», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент признал, что высокая ставка осложняет инвестиционный процесс. Бизнесу становится труднее привлекать деньги и запускать новые проекты. Однако при этом Путин подчеркнул, что это не отменяет устойчивости российской экономики.
«Базовые основы российской экономики сохраняются», — заявил он.
По словам президента, именно это даёт основания считать Россию привлекательной страной для инвестиций. Речь, как отметил Путин, идёт не только об отечественных вложениях, но и об иностранных.
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