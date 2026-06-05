ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 16:30

«Будем вместе до смерти»: На ПМЭФ объявился вечный союзник России

Министр Саудовской Аравии заявил о единстве с Россией «до смерти»

Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

На полях Петербургского международного экономического форума министр энергетики принц Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности его страны поддерживать Россию вечно.

«Я мусульманин, а Россия — православная страна, но мы будем вместе до смерти», — сказал он.

Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран
Путин: ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов из более чем 130 стран

Ранее Абдулазиз бин Салман аль-Сауд на полях ПМЭФ в Петербурге заявил, что именно в этом городе всегда происходит настоящее волшебство. Он поблагодарил Путина за возможность выступить, подчеркнув, что это большая честь не для него лично, а для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Дипломат также отметил тесную дружбу между президентом Путиным, королём Саудовской Аравии и кронпринцем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar