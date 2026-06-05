Гость ПМЭФ из Эр-Рияда назвал Петербург местом, где происходит волшебство

Представитель Саудовской Аравии на ПМЭФ — министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд — тепло высказался о Санкт-Петербурге во время выступления на форуме. Он назвал город местом, где «волшебство всегда происходит», и поблагодарил за возможность выступить на площадке.

«Ваше превосходительство, господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. <...> Должен отметить, что вне всякого сомнения, все мы готовы подтвердить, что прежде всего это важная возможность и большая честь для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Поэтому я очень благодарен за эту возможность», — сказал представитель Саудовской Аравии.

Он также отметил близкие отношения между руководством России и Саудовской Аравии, упомянув президента Владимира Путина, короля и кронпринца. По словам представителя Эр-Рияда, участие в ПМЭФ является большой честью для Саудовской Аравии и её народа.

Напомним, что в этом году на ПМЭФ приехали гости и эксперты из более чем 130 стран. Глава государства поприветствовал собравшихся и отметил, что приятно видеть столь представительный зал. Это, по его словам, говорит о высоком интересе, который вызывает форум.