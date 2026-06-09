Более 300 тысяч псевдопсихологов в России работают без профильного образования

В России насчитывается свыше 300 тысяч человек, которые ведут психологические консультации без профильного образования. Такие данные озвучил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров на заседании СПЧ, передаёт газета «Известия».

Большинство таких «специалистов» ограничились двухнедельными курсами. До этого многие из них увлекались эзотерикой или народным целительством. Для сравнения: в стране официально работают около 100 тысяч дипломированных частнопрактикующих психологов.

Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов предупредил об опасности. Непрофессионалы могут не распознать у клиента психиатрическое расстройство, а это чревато тяжёлыми последствиями. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова добавила, что к ней уже обращаются семьи, чьи отношения рухнули после консультаций с такими лжеэкспертами.

По данным СПЧ, к 2025 году хотя бы раз за психологической помощью обращались более 40% россиян.

А ранее Life.ru писал, что психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей. Злоумышленница открыла центр психологической помощи. Она запустила активную рекламу в интернете и соцсетях, выступая под псевдонимом. В ходе консультаций женщина убеждала пациентов вкладывать деньги в её бизнес-проекты.