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Регион
9 июня, 08:36

Politico: Киев опасается паузы в евроинтеграции из-за выборов во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Рассмотрение заявки Украины на вступление в Европейский союз может оказаться под угрозой переноса из-за политической конъюнктуры в Европе в 2027 году. Об этом сообщает издание Politico.

«Украина опасается, что её заявка может быть «отложена на потом» из-за политических факторов, в том числе из-за президентских выборов во Франции. Это может привести к тому, что вопрос о расширении ЕС будет снят с повестки дня», — говорится в материале.

Дополнительное напряжение в обсуждениях вызывает позиция Брюсселя, где обращают внимание на темпы реформ в Киеве. Отдельным фактором стала инициатива Франции и Германии по модели «ассоциированного членства» для Украины. Как отмечают европейские чиновники, украинская сторона не отвергает такую концепцию, но требует более определённых гарантий конечного результата.

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Ранее в Польше прозвучали призывы заблокировать процесс вступления Украины в Европейский союз. Присоединение Украины к ЕС в текущих условиях может нанести серьёзный удар по польскому аграрному сектору. Крупные украинские агрохолдинги, работающие на значительных площадях чернозёмов, способны усилить конкуренцию и вытеснить польский экспорт с рынков.

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Милена Скрипальщикова
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