Западные страны используют Украину как инструмент для геополитических целей и извлечения выгоды. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, развитие украинского конфликта стало частью более широкой стратегии западных стран. Первоначальные заявленные цели были трансформированы в инструмент давления и получения экономической выгоды.

«По сути, Украина на сегодняшний день превращена в отмывочную контору для чиновников как из Лондона, Брюсселя, так и из Берлина», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала Life.ru на полях ПМЭФ результат теннисного матча между россиянкой Миррой Андреевой и украинской спортсменкой Мартой Костюк, сделав акцент на политическом фоне вокруг спорта. Дипломат заявила, что, по её мнению, украинское общество находится под влиянием националистических и неонацистских настроений, а поведение спортсменов формируется под давлением.