Полиция искала взрослого убийцу, а нашла подростка: Почему дело Нейланда стало уникальным

Утром 27 января 1964 года Ленинград отмечал 20-летие освобождения от блокады. В это же время 14-летний Аркадий Нейланд взял дома топор и отправился на Сестрорецкую улицу.

Подросток заранее присмотрел жертву, зайдя в дом № 3 под видом сборщика макулатуры. Сначала он позвонил в квартиру и спросил вымышленного человека, чтобы проверить, есть ли мужчина. Вернувшись через несколько минут, представился почтальоном. Дверь открыла 37-летняя Лариса Купреева — внутри находился её трёхлетний сын Георгий.

Нейланд убил обоих, после чего обыскал жильё. Добычей стали 57 рублей, мужской пиджак, кожаные перчатки, серые брюки, жёлтые туфли, босоножки, шариковые ручки, чемодан и фотоаппарат «Зоркий». Чтобы замести следы, преступник устроил пожар. Соседи вызвали огнеборцев, пламя потушили быстро, и улики сохранились, рассказывает сайт MK.ru.

На месте нашли топор, который свидетели опознали как собственность семьи Нейландов. До этого юноша уже успел отметиться серией правонарушений: срывал шарфы, участвовал в нападениях, воровал шапки, деньги, одежду, а за два дня до убийства сбежал из прокуратуры. После расправы подросток уехал из Ленинграда в Москву, покатался на экскурсионном автобусе, купил билет на юг и добрался до Сухуми. 30 января его задержали на вокзале — он назвался чужим именем.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Нейланда вменяемым. В СССР существовал мораторий на расстрел лиц младше 18 лет, но 17 февраля 1964 года вышло специальное постановление Президиума Верховного Совета, допускавшее исключение.

12 июня ходатайство о помиловании отклонили. 11 августа приговор привели в исполнение. Аркадий Нейланд остался единственным несовершеннолетним, казнённым в истории Советского Союза.

А ранее Life.ru сообщал, что подросток из Тюмени зарезал брата и мать и набрал микрозаймов на имя женщины. Психолого-психиатрическая экспертиза признала юношу невменяемым, поэтому уголовное дело направлено в суд с ходатайством о принудительном лечении.