Жители Германии утомлены безрезультатными усилиями по исправлению ошибочного курса властей. Об этом на фоне протестных акций против канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — написал он.

По информации полиции ФРГ, которую опубликовал в понедельник портал rbb24, у Бранденбургских ворот в столице Германии собрались десятки тысяч демонстрантов. Люди протестуют против действующего правительства страны и его курса в области миграции.

Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA для газеты Bild. Доля позитивных оценок деятельности политика опустилась до 15%, обновив антирекорд. Для справки: в конце апреля этот показатель равнялся 19%. Число недовольных канцлером, напротив, выросло до 77% (+6%).