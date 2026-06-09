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Регион
9 июня, 08:52

«Немцы устали от упорных неудач»: Дмитриев высказался о причинах протестов в Германии

Глава РФПИ Дмитриев заявил об усталости немцев от провальной политики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Германии утомлены безрезультатными усилиями по исправлению ошибочного курса властей. Об этом на фоне протестных акций против канцлера ФРГ Фридриха Мерца заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — написал он.

По информации полиции ФРГ, которую опубликовал в понедельник портал rbb24, у Бранденбургских ворот в столице Германии собрались десятки тысяч демонстрантов. Люди протестуют против действующего правительства страны и его курса в области миграции.

«Что следует делать канцлеру?» Дмитриев намекнул на отставку Мерца
«Что следует делать канцлеру?» Дмитриев намекнул на отставку Мерца

Ранее стало известно, что немцы продолжают активно критиковать работу канцлера Фридриха Мерца. Это показал опрос института INSA для газеты Bild. Доля позитивных оценок деятельности политика опустилась до 15%, обновив антирекорд. Для справки: в конце апреля этот показатель равнялся 19%. Число недовольных канцлером, напротив, выросло до 77% (+6%).

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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