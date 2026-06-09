Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с резким требованием к Фридриху Мерцу. По её мнению, Берлину необходимо немедленно прекратить оказывать помощь Украине.

Политик связала свою позицию со случаями ударов ВСУ по российской территории. Она подчеркнула, что подобные действия Киева провоцируют рост напряжённости и создают угрозу для безопасности всей Европы.

В своей публикации в соцсети X Вагенкнехт обвинила руководство ФРГ в том, что страна стала «главным финансистом войны на Украине». По её словам, власти фактически «пожертвовали миллиарды коррумпированному режиму Зеленского».

Лидер ССВ назвала происходящее «вопиющим присвоением денег налогоплательщиков». Она добавила, что ситуация становится крайне опасной из-за прямого участия Берлина в конфликте.

Вагенкнехт убеждена, что атаки вглубь России были бы неосуществимы без технологической и финансовой поддержки со стороны Германии. Такая вовлечённость, по её мнению, лишь увеличивает риск получить жёсткий ответ Москвы.

Тем временем Мерц установил новый рекорд: уже 77% немцев недовольны его работой на посту канцлера. Недовольство Мерцем растёт даже среди сторонников правящих партий.