Маленького мальчика в одном подгузнике заметили на проезжей части в Тюмени
В Тюмени сотрудники полиции проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором маленький ребёнок оказался на проезжей части без одежды и сопровождения взрослых. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В Тюмени ребёнок в подгузнике выбежал на дорогу. Видео © VK / ЧС Тюмень
Опубликованное в местных пабликах видео зафиксировало ребёнка, который бежал по дороге в районе гостиницы «Лайнер». Очевидцы сообщают, что мальчик был одет только в подгузник и шлёпанцы, после чего за ним побежала женщина.
«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка по размещённым материалам, после этого будут приняты меры», — говорится в сообщении.
Прокуратура региона также начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и соблюдении родительских обязанностей. По итогам мероприятий будет дана правовая оценка действиям взрослых.
Ранее сообщалось, что в летний период дети чаще оказываются вне постоянного контроля взрослых — во время прогулок, поездок в лагеря и посещения общественных пространств. На этом фоне особое значение приобретает соблюдение базовых мер безопасности. Рекомендации по защите несовершеннолетних в разговоре с Life.ru озвучил депутат Государственной думы Олег Леонов.
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Обложка © VK / ЧС Тюмень