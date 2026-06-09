Маленького мальчика в одном подгузнике заметили на проезжей части в Тюмени

В Тюмени сотрудники полиции проводят проверку после появления в соцсетях видео, на котором маленький ребёнок оказался на проезжей части без одежды и сопровождения взрослых. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Тюмени ребёнок в подгузнике выбежал на дорогу. Видео © VK / ЧС Тюмень

Опубликованное в местных пабликах видео зафиксировало ребёнка, который бежал по дороге в районе гостиницы «Лайнер». Очевидцы сообщают, что мальчик был одет только в подгузник и шлёпанцы, после чего за ним побежала женщина.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка по размещённым материалам, после этого будут приняты меры», — говорится в сообщении.

Прокуратура региона также начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и соблюдении родительских обязанностей. По итогам мероприятий будет дана правовая оценка действиям взрослых.

Ранее сообщалось, что в летний период дети чаще оказываются вне постоянного контроля взрослых — во время прогулок, поездок в лагеря и посещения общественных пространств. На этом фоне особое значение приобретает соблюдение базовых мер безопасности. Рекомендации по защите несовершеннолетних в разговоре с Life.ru озвучил депутат Государственной думы Олег Леонов.