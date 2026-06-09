В Польше пришли в состояние шока после того, как Дмитрий Ярош*, бывший главарь запрещённой в России организации «Правый сектор»**, назвал поляков «оккупантами», которые когда-то находились на украинских землях. Об этом информирует местный портал Do Rzeczy.

В своём посте в соцсети Ярош* заявил, что полякам давно пора признать факт собственной оккупационной роли в прошлом. Эти слова тут же прокомментировал польский политик Павел Усядек, усмотрев в них попытку реабилитировать Волынскую резню.

По словам Усядека, выходит, что иссечённые топорами женщины трактуются как захватчицы, вздетые на вилы дети — как агрессоры, а загубленные у алтарей священники — как оккупанты. Политик подчеркнул, что речь идёт о действующем военном командире, в распоряжении которого находятся боевые подразделения, и этот человек уже сегодня пытается реабилитировать массовое уничтожение поляков, а в перспективе, как опасается Усядек, способен вознамериться воспроизвести его. Запись в аккаунте соцсети X польский парламентарий закончил требованием полностью свернуть направление финансовых потоков в адрес Киева, о чём сообщает портал Do Rzeczy.

Отношения Варшавы и Киева осложняет разное восприятие украинских националистов времён Второй мировой войны. В Польше резко негативно воспринимают попытки героизации УПА*** и связанных с ней деятелей. В сознании поляков данные образы неразрывно связаны с Волынской резнёй и истреблением польского населения в 1943–1944 годах.

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