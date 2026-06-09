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Регион
9 июня, 09:18

В Новосибирске супруги задушили 49-летнего сына-алкоголика во время ссоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDCHYTS FEDIR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / REDCHYTS FEDIR

В Новосибирске задержали 79-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу. Пенсионеров подозревают в убийстве собственного 49-летнего сына. Трагедия произошла в Дзержинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Пара долгие годы жила бок о бок с сыном-алкоголиком. У того были многочисленные судимости, постоянные запои и скандалы, которые стали привычным бытовым фоном.

7 июня мужчина в очередной раз пришёл к отцу с матерью, предположительно, в состоянии опьянения. Он начал требовать деньги на выпивку, что спровоцировало очередной конфликт. Однако на этот раз отец и мать решили задушить его.

Пенсионеров задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Прокуратура Новосибирской области взяла ситуацию под контроль.

Отцеубийца из Липецкой области сам смастерил орудие убийства и уговорил друга выполнить грязную работу
Отцеубийца из Липецкой области сам смастерил орудие убийства и уговорил друга выполнить грязную работу

Ранее Life.ru писал, что 18-летний студент Липецкого техуниверситета два месяца планировал убийство собственного отца. После задержания парень не раскаялся, а расстроился лишь из-за того, что полиция слишком быстро вышла на след.

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Дарья Денисова
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