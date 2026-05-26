Отцеубийца из Липецкой области сам смастерил орудие убийства и уговорил друга выполнить грязную работу

Признавшийся в убийстве отца 18-летний житель Липецкой области собственноручно переделал сигнальный пистолет в боевой и попросил приятеля спустить курок. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что именно друг юноши произвёл выстрел по просьбе заказчика. Впоследствии делу присвоят дополнительную квалификацию по факту незаконного изготовления оружия.

Молодого человека и его знакомого задержали, оба дали признательные показания. Возможным мотивом преступления назван конфликт на почве торговли оружием. Оба обвиняемых ранее не состояли на учёте как нарушители закона и имеют положительные характеристики.