Продюсер допустил переезд Макаревича* из Израиля в США

Андрей Макаревич*, проживающий сейчас в Израиле, может сменить место жительства после недавнего ракетного удара. Подобное предположение в беседе с журналистами озвучил продюсер Павел Рудченко.

Рудченко считает, что текущая ситуация может заставить семью искать более безопасное убежище. По мнению эксперта, наиболее вероятным направлением станут Соединённые Штаты.

«В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича* в ближайшее время переедет. Скорее всего — в Соединённые Штаты Америки», — уверен продюсер.

Собеседник издания подчеркнул, что Штаты привлекательны для артиста с точки зрения заработка. Там у него сохраняются возможности «монетизировать творчество через концертные выступления», в отличие от европейских стран, где перспективы выглядят туманнее.

Напомним, дом семьи Макаревича* неподалёку от Хайфы попал под ракетный удар. Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что после атаки в детской комнате было разбито стекло, а сад оказался засыпан металлическими обломками. Никто не пострадал, поскольку семья в момент обстрела возвращалась домой из гостей.

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