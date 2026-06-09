«Какой позор»: Во Франции высмеяли присутствии армии Зеленского на параде в Париже
Филиппо назвал позором участие украинских пилотов в параде в Париже 14 июля
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился участию украинских военных в праздновании Дня взятия Бастилии. Политик считает недопустимым присутствие представителей ВСУ на параде, который состоится 14 июля.
Поводом для критики стало сообщение о том, что два истребителя Mirage 2000 будут подняты в небо с экипажами, состоящими из французских и украинских лётчиков. Самолёты должны сопровождать пилотажную группу.
«Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая недавно прославляла нацистов!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности заявил: Евросоюз активно наращивает вооружения, а «барабаны войны сегодня гремят громче всего именно в Европе», которая рискует вновь стать эпицентром глобального конфликта. По его словам, ЕС превращается в военный блок, создаваемый против России.
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