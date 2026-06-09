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9 июня, 09:28

«Какой позор»: Во Франции высмеяли присутствии армии Зеленского на параде в Париже

Филиппо назвал позором участие украинских пилотов в параде в Париже 14 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photofex_AUT

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился участию украинских военных в праздновании Дня взятия Бастилии. Политик считает недопустимым присутствие представителей ВСУ на параде, который состоится 14 июля.

Поводом для критики стало сообщение о том, что два истребителя Mirage 2000 будут подняты в небо с экипажами, состоящими из французских и украинских лётчиков. Самолёты должны сопровождать пилотажную группу.

«Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая недавно прославляла нацистов!»написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

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Дарья Денисова
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