Новый год без рабочей суеты: В России хотят навсегда сделать 31 декабря выходным

Последний день года стоит навсегда закрепить как нерабочий, чтобы россиянам больше не приходилось каждый раз ждать отдельного решения властей. С такой инициативой на ПМЭФ выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Депутат предлагает не увеличивать общее число праздничных дней, а просто перенести выходной с 8 января на 31 декабря. По его словам, такой вариант позволит избежать лишних споров и не нарушит уже сложившийся баланс новогодних каникул.

Нилов отметил, что дискуссии вокруг продолжительности январских и майских праздников возникают регулярно. Но с 31 декабря, считает он, всё проще: этот день фактически уже стал частью новогоднего отдыха, поэтому его нужно закрепить в календаре официально.

Сейчас последний день года не считается праздничным по Трудовому кодексу. Однако в последние годы власти часто делают его нерабочим за счёт переносов. В 2026 году новогодние каникулы тоже начнутся 31 декабря: этот четверг уже объявлен выходным.

Парламентарий напомнил, что в 2019 и 2020 годах регионы решали вопрос по-разному: где-то 31 декабря объявляли выходным, а где-то люди должны были идти на работу. Из-за этой разницы, по словам Нилова, возникала настоящая «чехарда», и президенту приходилось вмешиваться, обозначая свою позицию.

Чтобы закрыть вопрос раз и навсегда, депутат предлагает законодательно перенести праздничный день с 8 января на 31 декабря. Тогда подготовка к Новому году перестанет зависеть от ежегодных решений, а россияне получат понятный и стабильный календарь.

Нилов также подчеркнул, что длинные новогодние каникулы давно стали для страны традицией. По его мнению, официальный выходной 31 декабря только приведёт эту практику в нормальный и предсказуемый вид.

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