Названы часы, когда можно шуметь газонокосилкой

У соседа выходной, а вам срочно нужно покосить газон? Или вы только собрались вздремнуть, а за окном завёлся триммер? Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова объяснила читателям Life.ru, в какое время закон разрешает шуметь бензиновой и электрической техникой.

Единого федерального режима тишины в России нет. Законопроект о едином запрете шуметь с 23:00 до 07:00 Госдума отклонила, поэтому конкретные часы задают региональные законы о покое граждан. Газонокосилка шумит на уровне порядка 90–100 дБА, тогда как СанПиН ограничивает шум на территории жилой застройки 55–70 дБА днём и 45–60 дБА ночью. Превышение норматива здесь заведомое, поэтому единственное легальное окно для техники совпадает с разрешённым в регионе дневным временем. Ольга Чирикова Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова

По словам специалиста, в Москве косить траву разрешено с 07:00 до 23:00. В Подмосковье правила жёстче: ночной запрет длится с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные. При этом подмосковный закон прямо распространяется на территории садоводства — на даче и в СНТ правила те же, что и во дворе многоквартирного дома.

Следует учесть, что на территории Подмосковья установлен дневной перерыв для проведения шумных работ, действующий с 13:00 до 15:00. Нередко игнорируемый, этот временной интервал приравнивается к ночному режиму тишины в плане ответственности. Использование триммера или газонокосилки в указанные часы может повлечь за собой штраф для физического лица, достигающий 3000 рублей. Кроме того, СНТ могут устанавливать собственные, более строгие ограничения по времени использования садовой техники, утверждённые на общем собрании.

Юрист напоминает: прежде чем браться за инструмент, стоит заглянуть в региональный закон о тишине и, если речь идёт об СНТ, в устав товарищества. Даже если по региональным нормам косить разрешено, внутренние правила могут быть строже, и соседи имеют полное право на них ссылаться.

Ранее Life.ru писал, что первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил создать единый федеральный закон о тишине, унифицировать штрафы и отменить наказание за первое нарушение. По его мнению, к нарушителям следует применять поэтапные меры: от профилактики до ареста на 15 суток при пятом нарушении.