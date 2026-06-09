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9 июня, 10:01

«Ну вот прям плакать захотелось»: Пересильд поддержала Дмитриенко на фоне его стремительной популярности

Пересильд назвала период в жизни Вани Дмитриенко коварным и счастливым одновременно

Обложка © ТАСС /Юлия Морозова,Александр Казаков

Обложка © ТАСС /Юлия Морозова,Александр Казаков

Актриса Юлия Пересильд высказалась о непростом периоде в жизни певца Вани Дмитриенко. По её мнению, сейчас артист переживает одновременно знаменательное и тяжёлое время из-за внезапно нахлынувшей славы.

«Ну вот прям плакать захотелось. А я сижу сочиняю пост как раз про Ваню. Непростой период, коварный и счастливый одновременно. Очень нужна сейчас поддержка по-настоящему любящих», — написала Пересильд в личном блоге, добавив, что ей захотелось плакать.

На «Премии Муз-ТВ 2026. Движение» Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Анна Пересильд получили награду за лучшую коллаборацию с треком «Силуэт». Статуэтки им вручили Яна Рудковская и Алексей Чадов, которые искренне переживали за молодых исполнителей. Во время церемонии музыканты трогательно держались за руки.

Критик Соседов заявил, что Shaman проигрывает Ване Дмитриенко в негласной битве
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Ранее Ваня Дмитриенко оказался в центре скандала после того, как на концерте назвал танцующих поклонниц «пенсионным фондом» и скопировал их движения. Зрительницы старше 30 лет возмутились и пригрозили артисту отменой, хотя некоторые пользователи оценили шутку.

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Дарья Денисова
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