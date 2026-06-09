Ребёнок выпал из перевернувшегося авто в Махачкале и спасся, уцепившись за дверь

Чудесное спасение произошло в Махачкале: ребёнок выпал из перевернувшегося автомобиля после серьёзного ДТП, но благодаря своей реакции остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ребёнок выпал из перевернувшегося авто в Махачкале и спасся, ухватившись за дверь. Видео © Telegram / Mash Gor

На кадрах видно, как чёрная иномарка после столкновения с другой машиной опрокидывается, и из неё вылетает ребёнок. В критический момент малыш сумел схватиться за дверь, что предотвратило трагедию и уберегло его от наезда. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, оказали помощь. По их словам, никто из участников аварии, включая водителей и ребёнка, серьёзно не пострадал.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД на 82-м километре произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Сначала у девушки, управлявшей мотоциклом, заглох двигатель, после чего транспортное средство было остановлено на обочине. К ситуации подошёл мужчина, который решил помочь завести байк способом «с толкача». В результате манёвра произошло столкновение с фурой.