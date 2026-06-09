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9 июня, 10:30

Песков назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве считают неприемлемым начинать посредничество в украинском урегулировании с выдвижения в адрес России каких-либо предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается посреднической роли европейцев, то пока они далеки от готовности быть посредниками», — отметил он.

Представитель Кремля, в частности, добавил, что попытки браться за посредничество с выдвижения каких-либо требований к российской стороне, с точки зрения Москвы, выглядят безосновательно, ошибочно и совершенно недопустимо. При этом, как отметил Песков, сейчас в Кремле видят главное: европейские государства, увы, гораздо сильнее нацелены на эскалацию военного конфликта, нежели на ведение мирных переговоров.

Песков: Сейчас сложно представить переговоры с киевским режимом
Песков: Сейчас сложно представить переговоры с киевским режимом
Напомним, на лондонской встрече 7 июня Владимир Зеленский провёл переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По их завершении европейские лидеры озвучили пять условий, соблюдение которых позволит разрешить конфликт на Украине.

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Вероника Бакумченко
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