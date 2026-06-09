Депутат Рады Безуглая заявила, что скорого мира на Украине не будет

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что рассчитывать на скорое завершение конфликта Украине не стоит. Парламентарий призвала граждан не поддаваться политическим манипуляциям, фальстартам и борьбе за власть внутри руководства страны.

По её словам, внимание общества переключают на сообщения об атаках беспилотников вглубь России. При этом, как считает Безуглая, тема продвижения российских войск на фронте остаётся в тени.

«Никакого мира не будет, просто не повторяю очевидное каждый раз. Не обманывайтесь: политическими фальстартами и борьбой за власть во власти, пропагандой», — написала Базуглая в своём телеграм-канале.

Единственным вариантом для Украины она назвала долгую оборону по израильской модели. Также депутат выступила за переход на военную экономику.

Кроме того, Безуглая подчеркнула важность равных прав и условий службы для всех военнослужащих. Политическую жизнь, по её мнению, нужно восстанавливать постепенно — с пониманием, что противостояние затянется надолго.

Ранее Безуглая уже предупреждала о тяжёлой ситуации на Донецком направлении. По её словам, если управление фронтом не изменится, российские войска могут взять Константиновку под контроль уже летом.