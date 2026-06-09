В Кремле оценили вероятность телефонной беседы Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют проводить телефонные переговоры. На данный момент подобные контакты отсутствуют в актуальной повестке дня, сообщили в Кремле.

Дмитрий Песков подчеркнул, что любые коммуникации между главами государств требуют серьезной проработки. По словам спикера, встречи или созвоны подобного уровня не проводятся спонтанно.

«Тем более что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», — пояснил представитель Кремля. Подготовка необходима для того, чтобы диалог был содержательным и результативным.

При этом пресс-секретарь отметил техническую сторону вопроса. По его мнению, при наличии обоюдного желания беседу удастся согласовать весьма оперативно.

На текущий момент конкретных договорённостей о проведении дискуссии между лидерами нет. Москва продолжает следить за развитием ситуации и готова к взаимодействию только при соблюдении необходимых дипломатических формальностей.

Ранее президент Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем думал Трамп. Президент отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, чем есть на самом деле. Однако при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.