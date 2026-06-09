Соцфонд опроверг слухи о задержках выплат пособий на детей до полутора лет

Социальный фонд опроверг информацию о задержках выплат пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет. В пресс-службе ведомства ТАСС заявили, что никакого сбоя в работе нет и все системы функционируют в штатном режиме.

По данным фонда, подавляющее большинство получателей — свыше 98% — уже получили положенные выплаты. Перечисления за текущий месяц проводятся в плановом порядке.

«Подавляющее большинство получателей — свыше 98% — уже получили пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года. Сбоя в работе Социального фонда нет. Все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, ряд телеграм-каналов распространил сведенья, что российские матери массово жалуются на задержку пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. С проблемой столкнулись жительницы Вологды, Ярославля, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Свердловской областей, Москвы и Краснодарского края. По графику выплата должна была состояться 8 числа, однако, как сообщили женщины, в этот раз средства не поступили.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд начал приём заявлений на ежегодную семейную выплату — новую меру поддержки для родителей, воспитывающих двоих и более детей. Подать обращение можно через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или ближайший МФЦ. В большинстве случаев достаточно одного заявления — все остальные сведения фонд запросит и проверит самостоятельно.