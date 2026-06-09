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9 июня, 10:50

В МИД оценили число украинцев, работающих в преступных кол-центрах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

О масштабах вовлечённости граждан Украины в деятельность мошеннических кол-центров сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичёв. На совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ он заявил, что число задействованных исчисляется десятками тысяч.

«Количество задействованных (в работе кол-центров — прим. Life.ru) украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек», — сказал он.

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Ранее в Санкт-Петербурге следователи пресекли работу канала связи, который использовался для обслуживания украинских колл-центров. Через него ежедневно проходило порядка 9 тысяч телефонных звонков. Организацией технической части занимались двое молодых людей 17 и 18 лет.

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Милена Скрипальщикова
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