Готовы платить 670 рублей за три «шайбы»: Названо блюдо русской кухни, покорившее турок

Сырники, медовик и пельмени оказались в числе главных кулинарных предпочтений турецких гостей заведений с русской кухней в Стамбуле. Эту информацию РИА «Новости» предоставили сотрудники самих кафе.

В Mama's Bakery, работающем уже более девяти лет, уточнили, что на долю турок приходится около 60% всей клиентской базы. Самыми востребованными позициями у них названы пельмени (с говядиной и курицей), торт «Медовик» и сырники. Причём примерно каждый третий посетитель останавливает выбор именно на сырниках — для местных жителей это блюдо стало настоящим фаворитом.

Собеседник агентства уточнил, в их заведении есть несколько постоянных посетителей из Турции: они появляются регулярно и берут только сырники. Цена на порцию, включающую три творожных шайбы, в данной точке общепита сейчас составляет 420 турецких лир (что эквивалентно 670 рублям).

В пекарне Bread House пояснили, что турецкие гости отдают предпочтение хлебу, а из сладостей выбирают медовик, наполеон и опять же сырники. Помимо этого, они охотно покупают сладкие сырки, орешки с начинкой и вафли со сгущёнкой. Порция сырников в этом заведении стоит 480 лир (760 рублей), а шесть замороженных заготовок обойдутся в 600 лир (950 рублей).

В турецкой национальной кухне блюда, напоминающего сырники, не существует. Привычный для россиян творог в местных супермаркетах отсутствует, а самый близкий по свойствам сыр «лор» зачастую бывает более солёным и отличается по текстуре.

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