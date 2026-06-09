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9 июня, 11:09

В Петербурге задержали мужчину за подготовку теракта по заданию Украины

В Петербурге задержали мужчину за подготовку теракта по заданию Украины. Обложка © УФСБ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину за подготовку теракта по заданию Украины. Обложка © УФСБ по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке террористического акта на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

В Петербурге задержали мужчину за подготовку теракта по заданию Украины. Видео © УФСБ по Петербургу и Ленобласти

Мужчина действовал по указаниям кураторов и должен был получить вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. В рамках заданий ему поручили сделать фотографии местности и установить камеру наблюдения.

«Подозреваемый инициативно вступил в интернет — общение с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

После выполнения части указаний подозреваемый, как утверждается, начал подготовку к реализации преступного замысла. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело, он арестован.

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Ранее в Ивановской области суд вынес приговор 55-летнему жителю Кинешмы по делу о государственной измене и шпионаже в интересах СБУ. Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителями украинских спецслужб через интернет. После этого он, как установлено материалами дела, начал передавать сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и военных частях.

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Милена Скрипальщикова
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