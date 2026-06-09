В Париже судят семерых грузин за кражу редких книг Пушкина и Гоголя

В Париже начинается суд над семью гражданами Грузии, которых обвиняют в краже редчайших изданий русских классиков из ведущих библиотек Европы. Как сообщает France 24, процесс стал кульминацией международного расследования, объединившего полицию нескольких стран при участии Европола и Евроюста.

Скамью подсудимых займут лишь пятеро. Двоих будут судить заочно, в отношении них выданы международные ордера на арест. Ещё двое фигурантов уже отбывают сроки в Эстонии и Литве по аналогичным эпизодам и были временно переданы французскому правосудию. Всем вменяется кража культурных ценностей и участие в преступном сообществе, максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, преступная сеть орудовала в 2022–2023 годах по всей Европе. Из библиотеки Варшавского университета пропало 79 книг, 17 изданий Александра Пушкина и Николая Гоголя исчезли из Латвийской национальной библиотеки, ещё 8 — из Тартуского университета. Затем злоумышленники переключились на Западную Европу. В парижской Национальной библиотеке Франции обнаружили пропажу первоизданий Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского, на месте которых лежали искусно выполненные копии с состаренной бумагой и почти безупречными переплётами.

Раскрыть схему помогла заведующая фондом русской книги в Университетской библиотеке языков и цивилизаций Аглая Ашешова. Она вовремя подняла тревогу, и подозрительным посетителям не выдали редкие экземпляры. Тогда воры попытались ночью взломать витрины, но лишь оставили следы, которые вывели на них следователей.

Предполагаемый организатор группы Михаил Замтарадзе был задержан в аэропорту Брюсселя по европейскому ордеру. Его связывают с похищением 17 особо ценных книг из библиотек Вильнюса, где ущерб оценили почти в 440 тысяч евро.

Другой фигурант, Валериан Ражоеви, представлялся букинистом из Тбилиси и утверждал, что приехал во Францию лишь посмотреть на редкие издания Пушкина. Позже он признался, что планировал изготавливать копии для продажи на грузинском рынке. Именно он появился в библиотеке Высшей нормальной школы Лиона и, назвавшись исследователем творчества поэта, затребовал 14 редчайших томов, которые затем тщательно фотографировал, обмерял и описывал. Вскоре издания Лермонтова, Пушкина и Баратынского 1825–1828 годов исчезли. При обыске в доме его сестры нашли искусственно состаренную бумагу и копии обложек.

Среди подозреваемых также грузинский антиквар Бека Цирекидзе, который весной 2022 года под видом украинского беженца работал в библиотеке Тартуского университета и похитил 8 изданий Гоголя и Пушкина, заменив их подделками. Позже его арестовали в Риге и приговорили в Эстонии к трём с половиной годам.

Особый интерес вызвали показания Замтарадзе на процессе в Литве. Он заявил, что операцию якобы финансировал московский торговец антикварными книгами. В материалах дела фигурируют банковские переводы, переписка с обсуждением найденных в европейских библиотеках изданий и упоминание одного из московских аукционных домов. Впрочем, никаких подтверждений этой версии следствие пока не приводит.

Судебное разбирательство продлится до 12 июня. Формально речь идёт об уголовном деле о международной преступной группе, однако процесс уже вышел за эти рамки. Французским СМИ предстоит разобраться, было ли это криминальным промыслом или, как предполагают некоторые, целенаправленной кампанией по возвращению символов национального культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Праге совершено нападение на здание Русского дома — неизвестные забросали культурный центр коктейлями Молотова, целясь в окна библиотеки. Злоумышленники использовали шесть бутылок с зажигательной смесью. Половина из них не взорвалась, однако часть снарядов всё же попала внутрь помещения.