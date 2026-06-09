У Крымского моста со стороны Керчи скопились 366 автомобилей

У Крымского моста со стороны Керчи образовалась очередь из 366 автомобилей. Водителям приходится ждать ручного досмотра около часа. Информацию опубликовал Telegram-канал, который отслеживает обстановку на подходах к переправе.

По данным на 14:00 мск, скопление машин зафиксировали на подъезде к мосту со стороны Крыма. Со стороны Тамани, как уточняется, очереди сейчас нет. Там проезд проходит без заметного ожидания.

На днях Life.ru уже писал о крупном заторе у Крымского моста. Тогда на подъездах со стороны Керчи и Тамани скопилось почти 900 автомобилей. Перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани стояли 370 машин, водителям приходилось ждать не меньше часа. Со стороны Керчи очереди ожидали ещё 510 автомобилей, там время ожидания доходило примерно до двух часов. Всего проезда тогда ждали 880 машин.