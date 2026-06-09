«Счёт уже шёл на сутки»: Геннадий Хазанов рассказал, как врачи в Израиле спасли ему жизнь

Известный артист и юморист Геннадий Хазанов рассказал о случае, когда его жизнь была спасена в Израиле. Эти подробности он раскрыл в рамках подкаста «От реки до моря» на платформе YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счёт уже шёл на какие-то, я думаю, сутки», — поделился Хазанов.

Однако, какие именно обстоятельства привели к столь опасной для жизни ситуации, артист предпочёл оставить в тайне.

Он также отметил, что решение обратиться за медицинской помощью в Израиль было принято по рекомендации московских специалистов, которые не смогли обеспечить нужное лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве без вести пропал 69-летний Андрей Лукачер — единокровный брат Геннадия Хазанова. Об исчезновении мужчины стало известно 2 июня. По данным источников, связь с ним была потеряна около года назад после смерти другого их брата Юрия Лукачер.