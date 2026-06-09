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Регион
9 июня, 11:07

«Счёт уже шёл на сутки»: Геннадий Хазанов рассказал, как врачи в Израиле спасли ему жизнь

Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Известный артист и юморист Геннадий Хазанов рассказал о случае, когда его жизнь была спасена в Израиле. Эти подробности он раскрыл в рамках подкаста «От реки до моря» на платформе YouTube.

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счёт уже шёл на какие-то, я думаю, сутки», — поделился Хазанов.

Однако, какие именно обстоятельства привели к столь опасной для жизни ситуации, артист предпочёл оставить в тайне.

Он также отметил, что решение обратиться за медицинской помощью в Израиль было принято по рекомендации московских специалистов, которые не смогли обеспечить нужное лечение.

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Ранее сообщалось, что в Москве без вести пропал 69-летний Андрей Лукачер — единокровный брат Геннадия Хазанова. Об исчезновении мужчины стало известно 2 июня. По данным источников, связь с ним была потеряна около года назад после смерти другого их брата Юрия Лукачер.

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Наталья Демьянова
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