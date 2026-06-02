Брат-затворник Геннадия Хазанова бесследно исчез в Москве после трагедии в семье

В Москве без вести пропал 69-летний Андрей Лукачер — единокровный брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Об исчезновении мужчины стало известно ИА Регнум 2 июня. По данным источников, связь с ним была потеряна около года назад после смерти другого их брата Юрия Лукачер.

Юрия не стало в октябре 2025 года. История семьи долгое время оставалась закрытой для публики. Сам Хазанов ранее рассказывал, что его родители не состояли в официальном браке, а отец впоследствии создал другую семью, где родились Юрий и Андрей Лукачеры. Несмотря на попытки наладить контакт, отношения между родственниками не сложились.

По словам племянницы пропавшего Андрея Лукачера, она не общалась с ним длительное время и пыталась восстановить связь, однако безуспешно.

«Я пришла к нему домой, но двери мне никто не открыл. Счётчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели», — рассказала женщина.

По её словам, мужчина вёл замкнутый образ жизни и практически не пользовался телефоном, что затрудняло связь с ним. Также отмечается, что он жил скромно и редко появлялся на людях. Её обращения в социальные службы не дали результата — информации о его местонахождении там не оказалось. Последний раз он обращался в медицинское учреждение в начале 2025 года.

Родственники опасаются, что с пожилым мужчиной могло произойти несчастье, и рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы для проверки его квартиры.