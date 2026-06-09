У зумеров появился новый антистресс — «покупки без покупки» на фейковых сайтах

Среди представителей поколения зумеров набирает популярность необычный способ снять стресс — «доставка без заказа», где можно выбирать блюда и собирать корзину, но оформить покупку невозможно. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ сообщил психолог Сергей Горбатов.

По его словам, удовольствие от выбора и сравнения товаров нередко становится важнее самой покупки, а реальная трата денег может вызывать чувство вины. Подобные «дофаминовые сайты» уже получили распространение в Южной Корее, особенно среди молодёжи. Интерфейсы таких сервисов имитируют полноценные приложения доставки: меню, рейтинг блюд и время ожидания, однако завершить заказ невозможно.

Пользователь проходит весь путь выбора и закрывает сайт без покупки, получая эмоциональную разрядку без финансовых последствий. В России, как отмечается, похожее поведение наблюдается на маркетплейсах, где люди часто наполняют корзины и сохраняют товары, но не совершают оплату.

Ранее сообщалось, что в медицинской среде среди молодых специалистов набирает популярность практика снижения тревожности пациентов с помощью антистрессовых предметов во время приёма. Речь идёт о небольших игрушках и аксессуарах, которые пациентам предлагают использовать прямо в ходе осмотра.