ВСУ ударили дроном со шрапнелью по глэмпингу в Луганске, ранены две девушки

Атака беспилотника ВСУ пришлась по территории глэмпинга в Луганске, где отдыхала молодёжь. В результате пострадали две девушки, одна из них получила тяжёлые травмы от поражающих элементов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём канале в «Максе».

«БПЛА атаковал территорию глэмпинга, где отдыхала молодёжь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки», — написал он.

Сотрудник глэмпинга Сергей сообщил ТАСС, что дрон был начинён шрапнелью, что привело к особенно тяжёлым последствиям. По его словам, одна из девушек во время отдыха на девичнике получила ранение в шею, второй шрапнелью оторвало кисть и также задело голень.

Инцидент произошёл около 00:27 мск, когда на территории находились несколько девушек, включая невесту, у которой вскоре должна была состояться свадьба. После взрыва пострадавшую с тяжёлым ранением шеи увезла скорая помощь, другую эвакуировали из другого домика. Часть отдыхающих в панике покинула территорию, некоторые помещения получили серьёзные повреждения.

Ранее в Лисичанске в результате обстрела пострадали двое подростков, которые находились на улице во время атаки. Инцидент произошёл вечером 7 июня, когда школьники 14 и 15 лет катались на велосипедах. Подросткам оперативно оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в больницу.