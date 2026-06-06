Как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС, проводившемся на полях Петербургского международного экономического форума, украинские вооружённые формирования уничтожали десятки тысяч гектаров лесных массивов республики при отсутствии военной целесообразности, следуя тактике «выжженной земли».

«Я уверен в том, что никакого стратегического оправдания, никаких военных целей подобные действия абсолютно не носят. Здесь они давно действуют по принципу «выжженной земли», то есть чем больше мы будем затрачивать денег на восстановление, тем для них, наверное, лучше. Только этим можно объяснить их поведение, потому что военной цели это абсолютно никакой не несёт», — отметил Пасечник.

По его словам, уничтожать леса — это чистой воды экотерроризм, военного смысла в этом нет. Выжигание лесов и минирование рек бьёт в первую очередь по мирным людям и наносит долгосрочный удар по экосистеме региона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения Вооружённых сил Украины. По его словам, определять параметры такой зоны нужно с учётом оружия, которое украинская сторона применяет против российских объектов.