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Регион
9 июня, 11:29

«Боже, как же хочется»: Сбежавшая в США солистка Little Big призналась в тоске по дому

Солистка Little Big Таюрская захотела посетить летний Петербург

Софья Таюрская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Софья Таюрская. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Солистка группы Little Big Софья Таюрская, являющаяся спутницей Ильи Прусикина*, выразила намерение приехать в Россию. Об этом она написала в соцсетях. Артистка оставила свой комментарий под постом блогера Анастасии Ивлеевой, которая поделилась фотографиями из Санкт-Петербурга и поздравила аудиторию с наступлением лета.

«Боже, как же хочется летом в Питер!» — написала Таюрская.

В 2022 году участники петербургской панк-рейв-группы Little Big покинули Россию и перебрались в США. Позднее солист группы Прусикин* упоминал о финансовых трудностях, а вокалистка Таюрская делилась переживаниями об утрате дома, работы, близких и родины. Она также отметила, что вместе с Прусикиным* они смогли вывезти лишь два чемодана.

Лидер Little Big Илья Прусикин* закрыл свой последний бизнес в России
Лидер Little Big Илья Прусикин* закрыл свой последний бизнес в России

Ранее сообщалось, что у лидера Little Big Ильи Прусикина*, уехавшего из России, появилась новая задолженность перед ФНС — около 55 тысяч рублей. До этого его счета уже блокировали из-за налоговых долгов.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Наталья Демьянова
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