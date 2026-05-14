Лидер Little Big Илья Прусикин* закрыл свой последний бизнес в России

Солист Little Big Илья Прусикин* закрыл последний бизнес в России. При этом он до сих пор является предметом интереса судебных приставов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у музыканта оставалось ИП, через которое проходили доходы от концертов и другой творческой деятельности. Накануне его исключили из ЕГРИП.

Права на бренд Little Big Прусикин* ещё год назад передал директору группы Алине Пязок. Сейчас за артистом в России числятся два долга: 40 тысяч рублей штрафа за нарушение порядка предоставления сведений иноагента и 58 тысяч рублей налоговой задолженности. Из-за первого долга Прусикина* разыскивает ФССП.

Ранее сообщалось, что у лидера Little Big Ильи Прусикина*, уехавшего из России, появилась новая задолженность перед ФНС — около 55 тысяч рублей. До этого его счета уже блокировали из-за налоговых долгов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.