Аллигатор напал на пьяного беглеца и не дал ему скрыться от полиции

В американском штате Луизиана аллигатор невольно помог сотрудникам правопорядка задержать водителя, который сел за руль пьяным. Об этом проинформировал телеканал NBC News.

Происшествие случилось в округе Джефферсон-Пэриш. Сотрудники дорожного патруля предприняли попытку остановить 40-летнего Виктора Риваса, заподозрив его в управлении автомобилем под воздействием алкоголя. Когда полицейские заставили мужчину прижать машину к обочине, тот пустился наутёк, но выбрал путь через заболоченную местность, где прямо на него напал аллигатор. Беглецу получилось отбиться от зубастой рептилии, однако скрыться от преследователей он уже был не в силах.

Раненого Риваса доставили в ближайшую больницу с глубокими рваными повреждениями кистей рук. Как только врачи оказали ему всю необходимую помощь, мужчину поместили под арест.

В местном полицейском управлении предупредили граждан, что поездки в нетрезвом виде чреваты тяжёлыми и абсолютно непредсказуемыми исходами.

А ранее сообщалось, что полиция города Стоунхэм в штате Массачусетс объявила розыск хозяина пугающей находки. В участок неизвестный принёс огромную марионетку с рыжими волосами, пустыми глазницами и клоунским костюмом. Офицеры в соцсетях пошутили, что если это чья-то кукла или кто узнал её по своим ночным кошмарам, то пусть свяжется с ними для получения. Пост мгновенно разлетелся по интернету и стал вирусным. Пользователи теперь активно спорят о внешности жуткой куклы и гадают, каким образом она вообще оказалась в отделении.