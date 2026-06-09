Пятый этаж хрущёвки за 90 млн: Сын Децла продает легендарные хоромы рэпера

Сын Децла Антоний Толмацкий продаёт семикомнатную недвижимость рэпера в центре Москвы. За жильё на улице Казакова семья хочет получить 90 млн рублей. Огромная квартира занимает весь пятый этаж обычной хрущёвки. По данным телеграм-канала Mash, покупатель уже нашёлся: объектом заинтересовался один из московских миллионеров.

Изначально наследство планировали выставить на открытую продажу летом, но пока его предлагают только по закрытым каналам — без публичных объявлений и витрин для любопытных. Внутри семьи единства по сделке нет. Мать Антония против продажи, а сам наследник настаивает, что расставаться с площадью всё же придётся.

Причиной называют финансовые трудности. Раньше расходы помогала покрывать бабушка Антония, но теперь такой возможности нет, а музыкальная карьера серьезного дохода ему не приносит. Содержать просторное жильё стало сложно. После продажи родственники рассчитывают разъехаться по более доступным вариантам.

Для друзей и поклонников Кирилла Толмацкого это место считается легендарным. Здесь Децл работал над проектами, принимал музыкантов, художников и людей из творческой тусовки, а внутри до сих пор сохранились мебель и детали интерьера времён рэпера.

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