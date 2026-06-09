РЕН ТВ установил исторический рекорд

Телеканал РЕН ТВ показал лучший результат за всю историю своего вещания в будний день среди целевой аудитории «Все 22–55». По данным Mediascope*, 4 июня доля канала в российских городах достигла 10,62%.

Этот показатель также стал самым высоким среднесуточным результатом РЕН ТВ с января 2024 года. Для коммерческого эфирного канала такой рост в будний день особенно заметен: именно в это время борьба за внимание зрителей обычно выше, чем в выходные.

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Основной вклад в рекорд внесли программы собственного производства. Среди них — «Тайны Чапман», «Самые шокирующие гипотезы», «Невероятно интересные истории» и «С бодрым утром!». Хорошие результаты также показали регулярные выпуски «Новостей». Эксперты медиарынка считают, что рост за счёт собственного контента говорит о высокой лояльности аудитории к каналу.

Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин заявил, что зрители выбирают канал из-за интереса к знаниям. По его словам, исторический рекорд подтверждает верность программной стратегии.

«Мы постоянно изучаем зрительские запросы, повышаем качество научно-популярных программ, работаем с лучшими экспертами», — отметил Тюлин.

Он добавил, что РЕН ТВ с уважением относится к зрительской «жажде знаний», поэтому собственные проекты канала регулярно собирают у экранов миллионы людей и показывают рекордные результаты.

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