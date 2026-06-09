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9 июня, 11:47

В московском районе Коптево подросток пострадал при взрыве неизвестного предмета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московском районе Коптево произошёл инцидент с несовершеннолетним. У 13-летнего школьника прямо в квартире на Большой Академической улице вспыхнул предмет, внешне напоминающий снаряд, сообщил источник РЕН ТВ.

Подросток пострадал. По предварительной версии, мальчик проводил какие-то химические опыты самостоятельно. Всё произошло в тот момент, когда он держал находку в руках.

На месте сейчас работают экстренные службы. Врачи оценивают состояние пострадавшего. Предположительно, ребёнка госпитализируют с ожогами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее Life.ru писал, что утром в подмосковной Балашихе произошёл мощный взрыв легковой машины, после чего иномарка загорелась. Владелец, севший за руль, получил смертельные травмы и скончался, несмотря на помощь очевидцев и медиков.

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Дарья Денисова
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