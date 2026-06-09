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Регион
9 июня, 11:59

Дума приняла закон о праве россиян самостоятельно запрещать международные звонки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла закон, который позволит россиянам устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Документ прошёл второе и третье чтения на пленарном заседании 9 июня. Инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Абоненты смогут подключить запрет через личный кабинет на «Госуслугах» или при визите в МФЦ. После этого все входящие вызовы из-за рубежа будут блокироваться. Снять ограничение удаленно уже не получится. Для отмены самозапрета потребуется лично обратиться в МФЦ.

Ещё одна мера касается операторов связи. Их обяжут маркировать международные звонки, поступающие абонентам. Порядок и формат такой пометки позже определит правительство РФ. Ожидается, что это поможет людям быстрее распознавать подозрительные вызовы и не попадаться на схемы мошенников.

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Ранее Life.ru писал, что в Госдуму внесли законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса. Сейчас речь идёт о предпринимателях на упрощённой системе налогообложения. По действующим правилам, если их доход превышает 20 млн рублей, то они должны платить НДС.

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Полина Никифорова
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