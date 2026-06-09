ВСУ будут закрывать свои проблемы на фронте терактами, заявил военэксперт

К концу лета Россия выйдет на показатель в 15 тысяч ударов беспилотниками ежемесячно. Такой прогноз сделал военный аналитик Борис Рожин в беседе с радио Sputnik.

По его оценке, пик применения дронов для ударов на дальние дистанции пока ещё не пройден. Количество летательных аппаратов будет расти с обеих сторон.

«Дронов будет лететь больше в обе стороны. ВСУ будут закрывать свои проблемы на фронте терактами. У них традиционный рецепт», — отметил эксперт.

Он добавил, что на линии боевого соприкосновения такая тактика противнику не поможет. Однако в информационном пространстве эффект, как обычно, будет заметен.

Однако ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался, что украинские войска не успевают за тактикой РФ по беспилотникам. По его словам, наблюдается как рост числа используемых дронов, так и повышение их технических характеристик.