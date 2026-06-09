Госдума приняла закон о «детских» сим-картах

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, призванный усложнить жизнь киберпреступникам. Документ вводит новый механизм контроля за использованием сим-карт детьми.

Изначально предлагалось обязать родителей сообщать оператору о передаче номера несовершеннолетнему. Однако ко второму чтению это требование смягчили. Теперь закон закрепляет лишь право, а не обязанность уведомлять.

Если родитель воспользуется этим правом, оператор переведет номер в особую категорию — «детский». Такую сим-карту маркируют в системах учёта. Правительство РФ затем отдельно установит правила оказания услуг связи для таких номеров.

Ожидается, что тарифы для «детских» сим-карт могут иметь ограничения: например, доступ к определённым сайтам, запрет на подписки, ограничение времени разговоров и исходящих смс. Это позволит защитить ребёнка от случайных трат и контента 18+.

Ранее Life.ru писал, что в России рассматривается законопроект о регистрации смартфонов по IMEI (закон уже прошёл первое чтение), но окончательная модель пока не утверждена: операторы предлагают платную регистрацию для борьбы с «серым» импортом, однако в Минцифры обсуждают бесплатный сценарий для личного использования. Если решение примут, незарегистрированные аппараты могут ограничить в работе в сетях, но переходные правила и сроки пока не определены.